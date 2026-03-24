Presentata la prima edizione de La grande classica per la direzione artistica di Alfio Zappalà
Il genere colto della musica classica indiscusso protagonista, questa mattina tra parole e note generosamente donate (al pianoforte) dagli ospiti intervenuti, al Salone degli Specchi del Municipio di Giarre, - alla presenza del Sindaco Leo Cantarella, dell’assessore allo Spettacolo Giuseppe Cavallaro, del Maestro Francesco Zappalà (docente di pianoforte e rappresentante del Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Catania per la progettazione in convenzione con ArchiDrama presso il Cine Teatro REX), del Maestro Michele Amoroso (titolare della cattedra di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio "Arcangelo Corelli" di Messina), del Maestro Stefania La Manna (docente di Pianoforte al Liceo Musicale “E. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Articoli correlati
Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: a lui anche la direzione artisticaAd annunciarlo è stato Carlo Conti nella finalissima dell'edizione 2026: il conduttore di Affari Tuoi sarà alla guida del Festival di Sanremo 2027...
Presentata la 31esima edizione de ‘La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco’VENEZIA – Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Baldan, ha presentato...