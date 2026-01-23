Appalto illuminazione pubblica | nuova udienza ad Avellino per il caso Pratola Serra

Oggi si è tenuta presso il Tribunale di Avellino una nuova udienza preliminare relativa all'appalto per la manutenzione dell’illuminazione pubblica a Pratola Serra. Il procedimento penale coinvolge ex amministratori comunali e un imprenditore, nel contesto di un'indagine sulle modalità di gestione e assegnazione del contratto. La vicenda evidenzia le questioni legali legate alla trasparenza e alla corretta amministrazione degli appalti pubblici.

Si è svolta oggi, presso il Tribunale di Avellino, una nuova udienza preliminare del procedimento penale che coinvolge ex amministratori comunali e un imprenditore, relativo alla gestione di un appalto per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di Pratola Serra.L'udienza odierna. Pratola Serra, il Comune si costituisce parte civile nel processo per appalto pubblicoIl Comune di Pratola Serra, in provincia di Avellino, ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale riguardante un appalto pubblico.

