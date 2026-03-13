Pratola Serra il gruppo consiliare Terra nuova sul procedimento contro Graziano | È un attacco alla minoranza

A Pratola Serra la democrazia è diventata un esercizio di "accanimento terapeutico" al contrario. Non contenti di aver già avviato un procedimento di decadenza contro il consigliere Fabrizio Graziano, il Sindaco Galdo e la sua maggioranza ne hanno appena sfornato un altro.L'assurdo teatrinoCon la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Pratola Serra, Terra Nuova: “No alla seduta del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco. Atto grave contro le regole democratiche”Il gruppo consiliare denuncia: “Forzature istituzionali e mancato rispetto del regolamento mettono a rischio trasparenza e legalità” Il Gruppo...

Pratola Serra, "Terra Nuova" risponde al sindaco: "Basta manipolazioni. La verità va detta fino in fondo"“Il comunicato dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gerardo Galdo non è una risposta: è un’operazione costruita dall'intelligenza artificiale per...

Temi più discussi: A Pratola Serra non ci sono prospettive. Stellantis, l’allarme di Cgil e Fiom; Nuova organizzazione alla Procura di Avellino: focus su ambiente e sicurezza del territorio; Stellantis. Fiom: stessa azienda, stessa crisi. Niente premio per i lavoratori, stipendi milionari per i vertici, in fabbrica si sciopera.; Crisi dell’automotive, l’Irpinia in emergenza: sindacati all’attacco su Stellantis e Governo.

A Pratola Serra non ci sono prospettive. Stellantis, l’allarme di Cgil e FiomAlla Stellantis di Pratola Serra si lavora, ma non si vedono prospettive. È questo il messaggio netto lanciato da Cgil e Fiom da Avellino, dove stamane al Polo Giovani si è tenuto un incontro sulla cr ... irpinianews.it

Stellantis, muore un operaio nell’impianto di Pratola Serra dove il gruppo produce i motori per i veicoli commercialiIncidente mortale nella mattina del 22 febbraio nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, nell’avellinese, dove il gruppo produce motori per i veicoli commerciali. Un operaio di 52 anni di una ... milanofinanza.it

