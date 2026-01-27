Agricoltura e agroindustria | confronto e idee a Prata di Principato Ultra con PrataLAB

Questo incontro a Prata di Principato Ultra affronta le sfide e le opportunità del settore agricolo e agroindustriale locale. Promosso da PrataLAB, mira a stimolare idee e proposte concrete per uno sviluppo sostenibile del territorio. L’evento si terrà sabato 31 gennaio alle 17:00 e invita cittadini, imprenditori e professionisti a contribuire al futuro dell’agricoltura irpina.

Sabato 31 gennaio, alle ore 17:00, si terrà a Prata di Principato Ultra un incontro dal titolo "Agricoltura e agroindustria: un nuovo futuro è possibile", promosso da PrataLAB, laboratorio sociale nato con l'obiettivo di offrire idee e progetti per il territorio del comune irpino.

