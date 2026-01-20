Strade chiuse per i lavori di potenziamento della rete elettrica

Sono in corso lavori di potenziamento e aggiornamento della rete elettrica a San Prisco. Per consentire l’intervento, alcune strade cittadine saranno temporaneamente chiuse al traffico dalle 07:30 alle 17:00, esclusi festivi e prefestivi. La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza degli interventi. Si invita la cittadinanza a pianificare gli spostamenti di conseguenza durante il periodo di attività.

Lavori di potenziamento e adeguamento tecnologico della rete elettrica nel territorio di San Prisco. Per consentire l'esecuzione degli interventi è stata disposta la chiusura temporanea al traffico di alcune strade cittadine dalle ore 07:30 alle 17:00, esclusi festivi e prefestivi.

