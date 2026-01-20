Nocera Superiore potenziamento della rete elettrica | al via investimenti strategici con Enel Distribuzione

A Nocera Superiore sono iniziati i lavori per il potenziamento della rete elettrica, parte di un progetto strategico di ammodernamento delle infrastrutture cittadine. Con l’intervento di Enel Distribuzione, si mira a migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio elettrico, garantendo una rete più efficiente e sicura per i cittadini. L’intervento rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile e il miglioramento delle condizioni di vita nella comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il percorso di ammodernamento delle infrastrutture cittadine con un importante piano di potenziamento della rete elettrica. L'Amministrazione comunale di Nocera Superiore, guidata dal sindaco Gennaro D'Acunzi, in collaborazione con Enel Distribuzione, ha avviato una serie di interventi strategici finalizzati a migliorare la qualità del servizio e garantire continuità energetica a cittadini e imprese. Gli interventi, avviati a partire dall'estate 2024, puntano a rispondere alle crescenti richieste di energia e a prevenire i disagi legati ai picchi di consumo, particolarmente frequenti nel periodo estivo, che negli anni hanno provocato cali di tensione e interruzioni del servizio.

