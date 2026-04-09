Potenza esplode con il Maggio 2026 | 120 eventi tra rioni e centro

Potenza si appresta a vivere un maggio ricco di appuntamenti con il Maggio Potentino 2026, un calendario che comprende 75 eventi distribuiti tra i quartieri e il centro cittadino. Durante tutto il mese, si terranno complessivamente 120 occasioni di intrattenimento, coinvolgendo diverse zone della città e offrendo un ampio programma di iniziative culturali e di intrattenimento.

Potenza si prepara a un mese di intensa attività culturale con il Maggio Potentino 2026, un programma che conta 75 eventi e ben 120 appuntamenti sparsi per la città. La manifestazione, presentata dal sindaco Telesca insieme all’assessore Falotico, punta a trasformare il capoluogo in un polo accogliente durante le celebrazioni per il patrono San Gerardo. Il progetto mira a creare un ponte tra la stagione carnevalesca appena conclusa e l’imminente programmazione estiva. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere l’intera comunità attraverso una proposta che spazi dalla letteratura alla musica, dalla ricerca scientifica alla prosa. L’agenda prevede una varietà estrema di attività: nuovi raduni di camperisti, esposizioni pittoriche, spettacoli di acrobazia, competizioni sportive e danza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza esplode con il Maggio 2026: 120 eventi tra rioni e centro Palio dei Rioni, nasce il primo torneo di pallavolo femminile tra i Rioni CastiglionesiArezzo, 18 marzo 2026 – Si arricchisce il calendario degli eventi legati al Palio dei Rioni con una novità assoluta: sabato 21 marzo, a partire... Maggio Metropolitano: decima edizione, con spettacoli ed eventi gratuiti. Il calendario con gli eventi nei comuniDieci anni di chilometri percorsi, di note diffuse tra piazze, chiese e teatri di provincia, ma anche nei cortili, nelle biblioteche, nei cinema e... Argomenti più discussi: Nitro in concerto; Il ritorno di Harry Potter: operazione magia o nostalgia? Tra i fan esplode la polemica; Serie C – Coppa Italia, il Latina lotta fino all’ultimo ma il Potenza fa festa; Assalto al bancomat a Montemilone esplode l’Atm della BdM. La Coppa Italia sfuma sul più bello, il Latina guarda la festa del PotenzaIl Francioni diventa una bolgia sull' 1-0 firmato dal solito Parigi. I pontini ci credono, ma vengono fermati dall'incrocio dei pali colpito da Ercolano e un possibile rigore negato dall'arbitro. Alla ... latinatoday.it SALICOMIX 2026 – STANNO ARRIVANDO! Il 12 luglio il palco esplode di energia perché al Salicomix 2026 arrivano loro… GENKIDAMA CARTOON BAND Preparatevi a un viaggio tra sigle leggendarie, nostalgia pura e potenza live da far tremar - facebook.com facebook