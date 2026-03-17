Lenovo | AI locale niente cloud e massima potenza

Lenovo ha annunciato una nuova linea di workstation progettate per integrare l’intelligenza artificiale direttamente nei processi lavorativi, senza fare affidamento sul cloud. Queste macchine offrono elevate prestazioni e sono state sviluppate appositamente per soddisfare le esigenze dei professionisti che vogliono potenza e autonomia. La presentazione si è concentrata sulla capacità di eseguire attività di AI in locale, eliminando la necessità di connettività esterna.

Lenovo ha presentato una nuova generazione di workstation pensate per integrare l’intelligenza artificiale direttamente nel flusso di lavoro dei professionisti, riducendo la dipendenza dal cloud. Questa mossa strategica si inserisce in un percorso già avviato con collaborazioni recenti, come quella con Huddly per migliorare le riunioni, e punta a fornire strumenti che funzionino anche senza connessione costante. La nuova offerta comprende i modelli ThinkPad e ThinkStation P Series, equipaggiati con NPU dedicata, processori Intel e AMD di ultima generazione e schede grafiche NVIDIA RTX PRO Blackwell. Tra i prodotti evidenziati spicca il THINKPAD P14S GEN 7, definito come la workstation mobile AI-ready più leggera disponibile, progettata necessita di prestazioni elevate in un formato compatto da 14 pollici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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