Sanremo dalla voce alla postura | Prepararsi come per una maratona

Sanremo 2026 si prepara a partire, con i cantanti che si allenano come se affrontassero una maratona. La gara, che coinvolge 30 Big, richiede uno sforzo fisico e mentale notevole, specialmente per le 10 nuove entrate che si affacciano per la prima volta sul palco dell’Ariston. La tensione cresce mentre gli artisti lavorano sulla voce e sulla postura, pronti a dare il massimo durante la settimana. La sfida principale sarà mantenere energia e concentrazione fino alla fine.

(Adnkronos) – Sanremo 2026 è alle porte e la macchina del festival sta scaldando i motori. Sarà una lunga settimana che metterà a dura prova i cantanti: tra i 30 Big in gara, 10 salgono per la prima volta sul palco dell'Ariston. Veterani o debuttanti, per tutti la mente e il fisico saranno messi a

