A causa della riqualificazione degli uffici postali, anche quello di Anghiari ora offre il nuovo servizio di rilascio dei passaporti. Sono 31 gli sportelli nel territorio di Arezzo che hanno adottato questa novità, migliorando l’efficienza per i cittadini. Le poste sono state rinnovate con spazi più moderni e funzionali, facilitando le pratiche burocratiche. Ora, chi ha bisogno di un passaporto può rivolgersi direttamente agli sportelli aggiornati, senza dover ricorrere ad altri uffici. Il servizio si rivolge a molte persone della zona.

C’è anche quello di Anghiari fra i 31 uffici postali della provincia di Arezzo nei quali è partito il nuovo servizio di rilascio dei passaporti. L’importante traguardo è il risultato di una collaborazione sinergica e di grande valore tra Poste Italiane e Questura, per offrire un servizio più vicino ai cittadini, veloce ed efficiente. "Il rilascio dei passaporti diventa, così, ancora più accessibile per la nostra comunità, evitando spostamenti e migliorando la sostenibilità ambientale andando ulteriormente a migliorare i servizi e le procedure quotidiane per tutta la cittadinanza", ha dichiarato il sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le poste rinnovate e i passaporti

