Passaporto senza code alle Poste | si potrà richiedere anche nei piccoli comuni della provincia
Il progetto Polis, avviato da Poste Italiane e dal Ministero dell’Interno, permette di richiedere il passaporto senza fare lunghe code. Questa iniziativa coinvolge anche i piccoli comuni, dove prima era difficile trovare un ufficio aperto. Ora, i cittadini possono recarsi negli sportelli postali abilitati, risparmiando tempo e riducendo gli spostamenti. La novità aiuta chi vive in zone meno servite e semplifica la procedura per ottenere il documento.
Grazie al Progetto Polis, dal 24 febbraio 2026 sarà possibile presentare l’istanza presso gli Uffici Postali abilitati dei Comuni della provincia di Foggia con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti L’istanza e la documentazione acquisite dall’ufficio postale saranno trasmesse alla Divisione Amministrativa - Ufficio Passaporti della Questura, che provvederà al rilascio del documento. Al momento della presentazione dell’istanza, il cittadino avrà anche la possibilità di richiedere la consegna del passaporto direttamente presso il proprio domicilio, grazie al servizio fornito da Poste Spa. Si ricorda inoltre ai cittadini che i tempi di attesa per l’appuntamento one-line ed il conseguente rilascio del passaporto, sia presso la Questura che presso i Commissariati di P.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di BariDa oggi, in provincia di Bari, si può chiedere o rinnovare il passaporto anche alle Poste.
Poste Italiane, da oggi il passaporto si può richiedere anche in provincia di AvellinoDa oggi anche a Avellino i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presso gli uffici postali.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Passaporto negato, 12enne deve rinunciare alla gita a Londra perché apolide: la mamma affidataria scrive a Mattarella; Passaporto alle Poste: cosa cambia per i cittadini.
Passaporto alle Poste nuove procedure semplificate per i cittadini italianiPassaporto alle Poste: perché il servizio sta funzionando La gestione del passaporto tramite gli uffici di Poste Italiane rappresenta una delle princi ... assodigitale.it
Passaporto alle Poste: cosa cambia per i cittadiniRichiedere o rinnovare il passaporto alle Poste è sempre più diffuso: come funziona il servizio, dove è attivo e perché può ridurre i tempi. msn.com
CAMPO CONSOLARE A FIRENZE 29 marzo 2026, ore 9:00 - 15:00 Limonaia di Villa Vogel, Quartiere 4, Via delle Torri N. 23, Firenze Presentazione/ritiro della domanda di: - Passaporto - OCI - Consegna - PCC - Servizi vari: Solo attestazione di firma e copia x.com
CAMPO CONSOLARE A FIRENZE 29 marzo 2026, ore 9:00 - 15:00 Limonaia di Villa Vogel, Quartiere 4, Via delle Torri N. 23, Firenze Presentazione/ritiro della domanda di: - Passaporto - OCI - Consegna - PCC - Servizi vari: Solo attestazione di firma e copia - facebook.com facebook