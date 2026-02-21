Passaporto senza code alle Poste | si potrà richiedere anche nei piccoli comuni della provincia

Il progetto Polis, avviato da Poste Italiane e dal Ministero dell’Interno, permette di richiedere il passaporto senza fare lunghe code. Questa iniziativa coinvolge anche i piccoli comuni, dove prima era difficile trovare un ufficio aperto. Ora, i cittadini possono recarsi negli sportelli postali abilitati, risparmiando tempo e riducendo gli spostamenti. La novità aiuta chi vive in zone meno servite e semplifica la procedura per ottenere il documento.

Grazie al Progetto Polis, dal 24 febbraio 2026 sarà possibile presentare l’istanza presso gli Uffici Postali abilitati dei Comuni della provincia di Foggia con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti L’istanza e la documentazione acquisite dall’ufficio postale saranno trasmesse alla Divisione Amministrativa - Ufficio Passaporti della Questura, che provvederà al rilascio del documento. Al momento della presentazione dell’istanza, il cittadino avrà anche la possibilità di richiedere la consegna del passaporto direttamente presso il proprio domicilio, grazie al servizio fornito da Poste Spa. Si ricorda inoltre ai cittadini che i tempi di attesa per l’appuntamento one-line ed il conseguente rilascio del passaporto, sia presso la Questura che presso i Commissariati di P.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di BariDa oggi, in provincia di Bari, si può chiedere o rinnovare il passaporto anche alle Poste.

Poste Italiane, da oggi il passaporto si può richiedere anche in provincia di AvellinoDa oggi anche a Avellino i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presso gli uffici postali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.