Poste Italiane | in provincia di Frosinone da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del mese

Da lunedì 2 febbraio, i pensionati della provincia di Frosinone potranno ritirare le pensioni del mese negli 130 uffici postali presenti sul territorio. Poste Italiane ha comunicato che il pagamento sarà disponibile già dall’inizio della settimana, senza dover attendere date successive.

Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 99 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Poste Italiane

Poste Italiane iniziano a pagare le pensioni di febbraio in provincia di Arezzo.

Poste Italiane informa che, a partire da sabato 3 gennaio, le pensioni del mese saranno disponibili presso tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Poste Italiane

Argomenti discussi: Così il Progetto Polis trasforma gli uffici postali della provincia di Bolzano; Poste italiane: in provincia di Arezzo da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del mese; Poste Italiane: in 5 uffici postali della provincia di Frosinone disponibile il libro dei francobolli 2025; POSTE ITALIANE * PASSAPORTI: IN 134 UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO È POSSIBILE CHIEDERLI E RINNOVARLI.

Poste Italiane: pensioni febbraio in pagamento dal 2 negli uffici dell’AquilaIn provincia dell’Aquila le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2 in tutti i 158 uffici postali ... laquilablog.it

Poste italiane: in provincia di Arezzo da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del meseÈ possibile ritirare la pensione nei 94 uffici postali e nei 47 Atm Postamat della provincia ... msn.com

Poste Italiane. . In Valle d’Aosta il mercato del recapito dei pacchi eCommerce nell’ultimo anno ha registrato un incremento del 30%. Un ruolo fondamentale nella macchina logistica valdostana è svolto dal centro di distribuzione di Saint Vincent che continua a facebook

Arriva una lettera alla direzione generale di Poste Italiane: «Riaprite l’ufficio di San Ferdinando» x.com