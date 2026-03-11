Poste Italiane numeri da record per l' App P
A Arezzo, nel 2025, l’app “P” di Poste Italiane ha raggiunto oltre 80.000 utenti attivi. Si tratta di un numero che segna un record per il servizio digitale offerto dall’azienda nella provincia. La piattaforma permette di gestire vari servizi postali e finanziari attraverso dispositivi mobili, consolidando la presenza di Poste Italiane nel territorio locale.
Arezzo, 11 marzo 2026 – Poste italiane: co n l’app “p” in provincia di Arezzo oltre 80mila di utenti attivi nel 2025. In un’unica piattaforma digitale disponibili l’offerta di servizi finanziari, postali, di pagamento, assicurativi, telefonici e per l’energia : superati i 4 milioni di utenti giornalieri. Oltre 16 milioni di utenti complessivi e più di 4 milioni di utenti giornalieri: l'App Poste Italiane continua a registrare numeri da primato nel panorama digitale nazionale, diventando l'applicazione italiana più utilizzata nel Paese. A ricordarlo l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante in occasione della presentazione dei risultati finanziari 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
