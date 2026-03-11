Due uomini sono stati sequestrati e picchiati dopo aver preso in noleggio un'Audi RS3 da 80mila euro a Giugliano, che poi è scomparsa. La polizia ha sequestrato l’auto e arrestato alcune persone coinvolte. La richiesta di condanna si aggira complessivamente intorno ai 114 anni di carcere per sei imputati.

Centoquattordici anni di carcere complessivi per sei imputati. È la richiesta avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, rappresentata dal pubblico ministero Raimondi, nel processo in corso davanti al gup Ambrosino per un violento sequestro di persona con pestaggi e minacce di morte legato alla sparizione di una Audi RS3 del valore di circa 80mila euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda avrebbe avuto origine da una truffa organizzata utilizzando una Audi RS3 noleggiata a Giugliano in Campania. L’auto, presa appositamente tramite una società di noleggio, sarebbe poi sparita nel nulla. Convinti che due persone sapessero dove fosse finita la vettura, gli imputati avrebbero organizzato un sequestro di persona con violenze e intimidazioni per ottenere informazioni e recuperare l’automobile di lusso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Audi RS3 da 80mila euro sparita dopo il noleggio a Giugliano: sequestrati e picchiati due uomini, chiesti 114 anni

