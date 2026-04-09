Un uomo di Pontecorvo è stato arrestato dopo aver tentato di acquistare un'auto di lusso senza pagare. La vettura, un'Audi RS3 del valore di circa 62.000 euro, è stata ritrovata a Messina dai Carabinieri. L'indagato avrebbe utilizzato documenti falsi e un assegno clonato per completare la compravendita, che si è rivelata una truffa. L'auto è stata sequestrata e l'uomo è stato portato in caserma.

Un’auto di lusso sottratta con una truffa è stata recuperata e restituita al proprietario dai Carabinieri di Pontecorvo. L’operazione, avviata dopo la denuncia di un cittadino, è stata condotta grazie a indagini serrate e all’analisi di tracciamenti GPS e videosorveglianza. Il veicolo, una Audi RS3, era stato acquistato da un truffatore con documenti falsi e un assegno clonato. L’auto è stata rintracciata tra Napoli e la Sicilia e recuperata a Messina, per poi essere riconsegnata al legittimo proprietario. La dinamica della truffa Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio nel mese di febbraio, quando un cittadino di Pontecorvo si è rivolto agli uffici della locale Stazione Carabinieri per presentare una denuncia-querela. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pontecorvo, riesce a comprare un'Audi RS3 da 62mila euro senza pagare: arrestato, auto trovata a Messina

Pontecorvo, truffa da 62.500 euro per un'Audi RS3, sventato il raggiro e con l'auto che era in SiciliaUn raggiro ben orchestrato, un ingente danno economico e una tempestiva indagine che ha attraversato l'Italia intera.

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Pontecorvo, riesce a comprare un'Audi RS3 da 62mila euro senza pagare: arrestato, auto trovata a MessinaAuto di lusso recuperata dai Carabinieri di Pontecorvo dopo una truffa: l'Audi RS3 era stata sottratta con documenti falsi e assegno clonato. virgilio.it

Pontecorvo, truffa nella compravendita di auto: Audi RS3 recuperata a MessinaUn'articolata e tempestiva operazione condotta dai Carabinieri ha permesso di recuperare un'autovettura di lusso, sottratta tramite un sofisticato raggiro, e di restituirla ... ilmessaggero.it