Il Comune di Spoleto ha avviato tirocini formativi destinati a persone in condizione di svantaggio, invalidità e disabilità prese in carico dai servizi sociali e sanitari. Più della metà dei partecipanti ha trovato un impiego al termine del percorso, contribuendo a favorire l’inclusione sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro. Le iniziative mirano a promuovere l’autonomia di chi affronta difficoltà.

Inclusione sociale e inserimento lavorativo. Sono queste le finalità dei tirocini attivati dal Comune di Spoleto volti all’autonomia di persone in condizione di svantaggio, invalidità e disabilità prese in carico dalla rete dei servizi sociali e sanitari. Lo scorso anno il servizio sociale professionale, ai fini dell’attivazione dei tirocini extracurriculari e dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, ha segnalato al Servizio di accompagnamento al lavoro (Sal), gestito da “Il Cerchio Società Cooperativa Sociale“, 31 cittadini dei quali 6 in condizioni di disagio economico, 5 percettori di assegno di inclusione, 20 situazioni legate a persone in condizione di disabilità in carico ai servizi socio-sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tirocini formativi e disagio sociale. Più della metà ha trovato lavoro

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