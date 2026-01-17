Agenti di polizia il Sap | Rimini perde personale in 14 aggregati per le Olimpiadi e in un centro di rimpatrio

Il Sap di Rimini esprime preoccupazione per le recenti disposizioni di aggregazione del personale di polizia, che interessano significativamente la Questura locale. In particolare, si segnalano lo spostamento di 14 agenti per le Olimpiadi e la gestione di un centro di rimpatrio. Queste decisioni incidono sulla disponibilità di risorse e sulla capacità di garantire servizi di sicurezza alla comunità.

Il Sap di Rimini interviene sulle recenti disposizioni di aggregazione del personale, che colpiscono in modo significativo la Questura di Rimini. "Parliamo di un totale di 14 unità sottratte agli uffici locali - afferma il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia -, 12 tra funzionari e agenti saranno aggregati per un mese in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Altri 2 operatori saranno inviati, sempre per un mese, presso un centro di rimpatrio nel Sud Italia". "Queste aggregazioni arrivano in un momento già critico. La Questura di Rimini soffre da tempo una grave carenza di organico. I numeri attuali non sono sufficienti a garantire con serenità i servizi ordinari.

