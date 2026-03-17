Il 23 gennaio, gli studenti della seconda B della scuola secondaria di primo grado ‘Alfredo Oriani’ di Casola Valsenio hanno partecipato a una presentazione di un libro intitolato ‘A voj imparê e’ rumagnôl’ scritto da Alberto Giovannini. L’evento si è svolto durante una lezione dedicata al dialetto romagnolo, con l’obiettivo di approfondire aspetti della lingua locale.

Il 23 gennaio, nella scuola secondaria di primo grado ‘Alfredo Oriani’ di Casola Valsenio, gli alunni della 2^B hanno partecipato alla presentazione di un libro: ‘A voj imparê e’ rumagnôl’ di Alberto Giovannini. Il testo, come recita il suo sottotitolo, è un vero e proprio ‘corso pratico di lingua romagnola’ e ricorda nella struttura i libri di lingua straniera usati nelle scuole: contiene infatti regole, dialoghi, esercizi e correzioni. Pubblicato dalla casa editrice Tempo al libro, il volume è stato patrocinato dall’Istituto Friedrich Schürr: un’associazione che si occupa di preservare e diffondere la lingua e le tradizioni romagnole. L’incontro, organizzato dalla professoressa di italiano Martina Vullo, si è svolto alla fine del primo quadrimestre, dopo un percorso dedicato al book talk, cioè l’abitudine di parlare di libri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A lezione di dialetto romagnolo ‘Burdel’ o ‘piccolo somarino’

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