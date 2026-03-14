Referendum tutto pronto per la maratona referendaria per il Sì a Salerno

A Salerno si avvicina una giornata dedicata al voto referendario, con tutte le schede pronte e i seggi aperti. La città si prepara ad accogliere i cittadini chiamati a esprimersi sulla consultazione, mentre si organizza la maratona di sedute elettorali che durerà tutta la giornata. In questa occasione, gli uffici elettorali hanno predisposto tutto il necessario per garantire lo svolgimento della consultazione.

Inoltre, domani, domenica 15 marzo, alle 10:30, i locali del ristorante Malaga a San Marzano sul Sarno ospiteranno un dibattito pubblico che promette di tracciare la rotta per il prossimo appuntamento referendario A partire dalla tradizione anglosassone, a Londra c’è un luogo, nello splendido Hyde Park, dove la libertà di parola ha una lunga tradizione. Lo Speakers' Corner (angolo degli oratori) è un'area dell'angolo nord orientale di Hyde Park vicino a Marble Arch. Declinata poi in Italia da Marco Pannella e dai radicali nelle memorabili Maratone Oratorie Referendarie, tra quelle che gli annali ricordano di più per il suo record di oratoria ininterrotta, fu certamente quella di Roma, celebrata nell'angolo di "largo dei lombardi" su via del Corso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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