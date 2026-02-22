La pizza di Gambettola vola nell' Olimpo del Gambero Rosso | l' unica d' asporto premiata in Romagna

La pizza di Gambettola conquista il riconoscimento del Gambero Rosso, che premia l’unica variante d’asporto in tutta la Romagna. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione sulla qualità dell’impasto e sulla freschezza degli ingredienti, che hanno fatto salire la pizza tra le migliori a livello nazionale. La pizzeria ha ottenuto il riconoscimento grazie a un impasto ben lievitato e a una cottura perfetta. La notizia sta facendo discutere tra gli appassionati di cucina regionale.

Dimenticate il solito "ripiego" del sabato sera: la pizza in Romagna è diventata una questione di classifiche mondiali, guide prestigiose e sfide tra colossi Dimenticate il solito "ripiego" del sabato sera: la pizza in Romagna è diventata una questione di classifiche mondiali, guide prestigiose e sfide tra colossi. Dalle piccole pizzerie d'asporto di provincia che finiscono sul Gambero Rosso, fino alle grandi catene artigianali che scalano le classifiche mondiali. Partiamo dalla pizzeria d’asporto, spesso non apprezzate a sufficienza e ritenute un ripiego per le serate con amici. Quelle che sfornano prodotti buoni, genuini, con un gusto che ci ricorda le pizze di quando eravamo piccoli, sono tra le più ricercate e lavorano più di una pizzeria coi tavoli da sedere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Pentagon Pizza Index: quando la pizza d’asporto annuncia le crisi internazionaliIl Pentagon Pizza Index analizza come le crisi internazionali influenzino il settore dell’asporto. Leggi anche: La classifica della miglior passata di pomodoro del supermercato secondo Gambero Rosso Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. I 13 migliori vini bianchi prodotti vicino a Sanremo consigliati dal Gambero Rosso - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/d… x.com Giovedì 12 febbraio siamo stati menzionati sull’articolo di Gambero Rosso: Perché Novara fu ribattezzata “Biscottinopoli”: la storia dei biscotti cotti due volte. Scopri di più https://www.gamberorosso.it/notizie/rubriche/storie/perche-novara-fu-ribattezzata-bisco - facebook.com facebook