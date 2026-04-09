Carpe diem express | un nuovo format per asporto e delivery dalla colazione alla cena

Una pizzeria abruzzese ha annunciato il lancio di un nuovo format dedicato esclusivamente all’asporto e al delivery. Il servizio copre tutto l’arco della giornata, dalla colazione alla cena. La scelta arriva in risposta ai cambiamenti nei modelli di consumo, con l’obiettivo di offrire un’alternativa praticabile per i clienti che preferiscono ricevere i pasti a domicilio. La novità sarà disponibile a partire dai prossimi giorni.

La famosa pizzeria abruzzese Carpe diem lancia un nuovo format dedicato esclusivamente all’asporto e al delivery, pensato per rispondere ai nuovi ritmi di consumo quotidiani. Si chiama Carpe diem express (via Valignani 9, Chieti) e nasce come interpretazione dinamica della filosofia “Diversamente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Ariete Pvp-Florenzo Carpe Diem: super match Cornetti e pizze gourmet. Dalla colazione alla cenaCornetti e lievitati, pancake, avocado toast, pizze napoletane con impasti di farina biologica.