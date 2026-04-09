Pistola da guerra clandestina nel doppiofondo dell’auto arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato arrestato in un’area periferica della provincia di Lecce dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto una pistola da guerra nascosta nel doppiofondo della sua auto. L’operazione rientra in un’azione di sorveglianza preventiva contro il traffico di armi illegali. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, e l’arma è stata sequestrata. L’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

LECCE – Nelle pieghe della periferia leccese, dove il monitoraggio del territorio si fa più serrato per contrastare i traffici illeciti, è emerso un reperto bellico tanto affascinante quanto pericoloso.Durante un’operazione del comando provinciale della guardia di finanza, i “baschi verdi” hanno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Danneggia le auto con una pistola irregolare a Vittoria vicino Ragusa, arrestato 50enneUn arresto per detenzione illegale di arma, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Vittoria (Ragusa), dove un uomo di 50 anni è... Droga e pistola clandestina in casa: arrestato a BattipagliaTempo di lettura: < 1 minutoUn’operazione dei Carabinieri porta all’arresto di un uomo trovato in possesso di ingenti quantitativi di stupefacenti e... Temi più discussi: Detenzione armi: quando non spetta la lieve entità; Ercolano, pistola clandestina in auto: arrestato 54enne grazie al cane Rio; Il cane Rio fiuta la pistola clandestina, 54enne arrestato ad Ercolano; SAN LUCA: ARRESTATO PAOLO NIRTA, SORPRESO CON PANETTO DI COCAINA E PISTOLA CLANDESTINA. Notte di controlli, i carabinieri trovano una pistola da guerra addosso a un sedicenneNotte di controlli dei carabinieri in centro città e nei quartieri Vomero e Arenella. Il bilancio parla di quattro persone armate, cinque le armi e due minori nel conto. Uno di loro ha 16 anni e in ... rainews.it Pistola clandestina. Finisce in carcereI Carabinieri della caserma di Ponte in Valtellina hanno arrestato un italiano residente a Tresivio per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di arma da fuoco. Durante la perquisizione ... ilgiorno.it , : Undici colpi di pistola esplosi nella notte di Pasqua a contrada Alvanite. La Procura procede per tentato omicidio. Tre indagati. #itv - facebook.com facebook "Mi hanno puntato la pistola alla gola e...": il racconto da brividi della madre di #ElAynaoui sulla rapina x.com