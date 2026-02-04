Questa estate, il Pistoia Blues Festival si arricchisce di un nome importante. I Jet, la band australiana guidata da Nic Cester, si esibiranno in piazza Duomo domenica 5 luglio. È una delle aggiunte più grandi di questa edizione, che promette di attirare molti appassionati di musica.

PISTOIA – Un nuovo gruppo internazionale si aggiunge all cartellone 2026 della 45esima edizione del Pistoia Blues Festival: saranno i Jet, la band australiana dei record guidata da Nic Cester, ad esibirsi domenica 5 luglio in Piazza Duomo a Pistoia. Si tratta per loro della prima volta al prestigioso festival toscano. La band, famosa per il successo internazionale “Are You Gonna Be My Girl” e l’album d’esordio “Get Born” (2003), propone un rock blues classico influenzato dai connazionali ACDC. Si aggiungono al cartellone ufficiale insieme a Fantastic Negrito ed Eric Steckel (4 luglio), The Darkness con Messa e Spleen (8 luglio) e Jethro Tull (10 luglio). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I Jet si aggiungono al cartellone del Pistoia Blues Festival 2026

Annunciati i Jet al Pistoia Blues 2026: info e biglietti; JET al Pistoia Blues Festival

Jet, due concerti in Italia a luglio: Pistoia e BolognaI Jet, celebre band rock australiana, hanno annunciato due imperdibili concerti in Italia che si terranno nel mese di luglio. Il gruppo, noto a livello mondiale per brani iconici come ‘Are You Gonna B ... it.blastingnews.com

I JET arrivano in Italia La band australiana annuncia due appuntamenti imperdibili questa estate! 5 luglio 2026 | Pistoia Blues Festival 7 luglio 2026 | Bologna, BOnsai Biglietti in vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 6 febbraio su https://buff.ly/c - facebook.com facebook