Sanremo 2026 | perché non vedremo più Madonna e altri nomi internazionali al Festival

Il Festival di Sanremo 2026 vedrà assenti artisti internazionali come Madonna, confermando un cambiamento nelle scelte degli ospiti. La decisione riflette un rinnovato focus sulla scena musicale italiana e su artisti emergenti, ridimensionando la presenza di nomi esteri di grande fama. Questa evoluzione si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento e di valorizzazione della musica nazionale, rendendo il festival un evento sempre più rappresentativo della scena italiana contemporanea.

