Pino Strabioli racconta il suo passato in un’intervista. Ricorda di essere stato un bambino molto solitario, che trovava conforto tra le gonne di sua madre. A cinque anni, aveva già un’immagine molto chiara di sé, attaccato alla figura femminile e alla sicurezza di casa. Le sue parole mettono in luce un’infanzia difficile, fatta di solitudine e di un rapporto stretto con la mamma.

Nel corso dell’intervista, Strabioli ripercorre la sua infanzia e l’immagine che ha di sé bambino:?" Un bambino molto solitario, assolutamente attaccato alle gonnelle di mamma, alle sottane di mamma". Un legame nato, racconta, anche per la solitudine materna:?"Per solitudine, per non sentirsi sola, con un po’ d’egoismo, forse mi ha tenuto a sé, per cui ho vissuto un’infanzia da osservatore. Osservavo il circostante, non avevo amici, non ho fatto l’asilo". Parlando della madre, Strabioli aggiunge: " Una dipendenza dalla mamma. Era leggermente depressa, non era felice della sua vita". Un’infanzia protetta ma chiusa, segnata da una forte simbiosi emotiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ciao Maschio, il dramma di Pino Strabioli: "A 5 anni papà..."

