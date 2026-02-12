Paolo Poli | Pino Strabioli porta a Roma il genio dell’irriverenza

Pino Strabioli porta a Roma uno spettacolo dedicato a Paolo Poli. Dal 19 al 22 febbraio, al Teatro de’ Servi, presenta “Sempre fiori, mai un fioraio”, un omaggio al genio dell’irriverenza che ha fatto la storia del teatro italiano. Uno spettacolo che rivela con semplicità e sincerità l’umorismo e la creatività di Poli, attraverso ricordi e performance coinvolgenti.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Sempre fiori, mai un fioraio, omaggio a Paolo Poli.. Dove e Quando: Teatro de’ Servi a Roma, dal 19 al 22 febbraio.. Perché: Una serata dedicata al pensiero libero e alla profonda leggerezza di un artista che ha segnato il Novecento italiano.. L’eredità artistica di un gigante della scena italiana torna a pulsare nel cuore della Capitale. A dieci anni dalla scomparsa di Paolo Poli, il palcoscenico del Teatro de’ Servi si prepara ad accogliere Sempre fiori, mai un fioraio, un racconto intimo e prezioso curato e interpretato da Pino Strabioli. Non si tratta di una semplice commemorazione, ma di un viaggio vibrante e ironico attraverso la vita di un uomo che ha fatto della libertà intellettuale e della sfrontatezza la sua cifra stilistica inconfondibile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

