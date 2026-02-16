Mauro critica Chivu dopo le sue recenti dichiarazioni. L’ex giocatore si sente deluso perché sperava in parole diverse dall’ex difensore dell’Inter. Durante un’intervista, Chivu aveva commentato la partita, ma Mauro ha reagito subito, affermando che quelle parole non rispecchiano il suo modo di vedere le cose. La tensione tra i due si fa più evidente, soprattutto dopo che Mauro ha espresso il suo disappunto sui social.

Mauro ritorna su Inter Juve sottolineando come le parole di Chivu non sono assolutamente piaciute all’ex bianconero. Le sue dichiarazioni. Il clima post-derby d’Italia continua a essere elettrico, spostandosi dal campo agli studi televisivi dove le opinioni dei protagonisti accendono il dibattito. Al centro della bufera mediatica è finito l’allenatore nerazzurro, reo secondo molti di non aver preso le distanze dal comportamento di Alessandro Bastoni in occasione del cartellino rosso sventolato a Kalulu. A guidare la carica dei critici è Massimo Mauro, che dagli schermi di Mediaset ha espresso un giudizio durissimo sulla condotta morale del tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mauro attacca Chivu: «E’ la persona che mi ha deluso tantissimo. Mi aspettavo delle dichiarazioni diverse da parte sua»

Massimo Mauro ha espresso forte disapprovazione dopo le dichiarazioni di Chivu, causate dalle sue parole sul match tra Inter e Juventus e sull’episodio di Bastoni.

Fabio Capello critica Bastoni per aver simulato un fallo durante la partita, cosa che ha portato l’arbitro a prendere una decisione sbagliata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.