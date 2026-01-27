Inquinanti eterni Il convegno sugli Pfas

Inquinanti eterni come i Pfas rappresentano un problema ambientale e sanitario di crescente attenzione. Il convegno del 30 gennaio, alla Sala della Musica di piazza della Libertà, approfondisce gli effetti di queste sostanze sull’ambiente e sulla salute umana, offrendo uno spazio di confronto tra esperti e cittadini interessati a conoscere le implicazioni di questa problematica.

"Inquinanti eterni, Pfas, effetti sull’ambiente e sull’organismo umano". È il titolo del convegno che si terrà venerdì 30 gennaio alle 21 alla Sala della Musica di piazza della Libertà. Il dibattito, patrocinato dal Comune di San Giovanni Valdarno, vedrà la presenza di relatori di primo piano come Giuseppe Ungherese, ricercatore universitario con dottorato di ricerca in ecologia e responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia dal 2015 al 2025; Vincenzo Cordiano, medico Isde che per primo ha lanciato l’allarme Pfas, esperto di tumori del sangue; Giovanna Dal Lago, attivista del gruppo Mamme No Pfas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Inquinanti eterni, test in fiumi e laghi. Tracce di Pfas, dati entro la norma

Recenti analisi delle acque lombarde hanno rilevato tracce di Pfas, gli inquinanti eterni, senza superare i limiti stabiliti dalla normativa.

Addio alle bustine di ketchup e maionese. Sì, ma da quando? La lotta Ue alle Pfas, ‘inquinanti eterni’

L’Unione Europea ha annunciato nuove misure per ridurre l’uso delle bustine monodose di ketchup e maionese, in risposta alla crescente preoccupazione per l’impatto ambientale dei materiali plastici.

