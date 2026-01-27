Inquinanti eterni Il convegno sugli Pfas

Inquinanti eterni come i Pfas rappresentano un problema ambientale e sanitario di crescente attenzione. Il convegno del 30 gennaio, alla Sala della Musica di piazza della Libertà, approfondisce gli effetti di queste sostanze sull’ambiente e sulla salute umana, offrendo uno spazio di confronto tra esperti e cittadini interessati a conoscere le implicazioni di questa problematica.

"Inquinanti eterni, Pfas, effetti sull’ambiente e sull’organismo umano". È il titolo del convegno che si terrà venerdì 30 gennaio alle 21 alla Sala della Musica di piazza della Libertà. Il dibattito, patrocinato dal Comune di San Giovanni Valdarno, vedrà la presenza di relatori di primo piano come Giuseppe Ungherese, ricercatore universitario con dottorato di ricerca in ecologia e responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia dal 2015 al 2025; Vincenzo Cordiano, medico Isde che per primo ha lanciato l’allarme Pfas, esperto di tumori del sangue; Giovanna Dal Lago, attivista del gruppo Mamme No Pfas. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inquinanti eterni. Il convegno sugli Pfas Approfondimenti su Inquinanti Eterni Inquinanti eterni, test in fiumi e laghi. Tracce di Pfas, dati entro la norma Recenti analisi delle acque lombarde hanno rilevato tracce di Pfas, gli inquinanti eterni, senza superare i limiti stabiliti dalla normativa. Addio alle bustine di ketchup e maionese. Sì, ma da quando? La lotta Ue alle Pfas, ‘inquinanti eterni’ L’Unione Europea ha annunciato nuove misure per ridurre l’uso delle bustine monodose di ketchup e maionese, in risposta alla crescente preoccupazione per l’impatto ambientale dei materiali plastici. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Inquinanti Eterni Argomenti discussi: Inquinanti eterni. Il convegno sugli Pfas; Inquinanti eterni, PFAS: effetti sull’ambiente e sull’organismo umano. Convegno a San Giovanni; Addio alle bustine di ketchup e maionese. Sì, ma da quando? La lotta Ue alle Pfas, ‘inquinanti eterni’. Inquinanti eterni. Il convegno sugli PfasInquinanti eterni, Pfas, effetti sull’ambiente e sull’organismo umano. È il titolo del convegno che si terrà venerdì 30 gennaio ... lanazione.it Inquinanti eterni, test in fiumi e laghi. Tracce di Pfas, dati entro la normaTracce di Pfas, gli inquinanti eterni, nelle acque lombarde, senza superamento dei limiti normativi, a eccezione del parametro Pfos (acido perfluoroottansolfonico). Lo conferma il Rapporto 2025 di ... ilgiorno.it Giovedì 29 gennaio 2026, alle 18.15, la sede dell’associazionismo di via Magnocavallo, 13 di Casale Monferrato (Alessandria), ospita la presentazione di “PFAS. Gli inquinanti eterni e invisibili nell’acqua” di Giuseppe Ungherese. Quattro lettere che messe ins - facebook.com facebook “Avvelenati da anni, ora vogliamo la bonifica” I #Pfas sono ovunque. Queste sostanze chimiche, definite “inquinanti eterni”, si accumulano nell’ambiente e nel corpo, con potenziali rischi per la salute. @siamonoitv2000, alle 15.15 in diretta su #TV2000 con @I x.com

