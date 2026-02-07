Puma contro pinguini | cosa sta succedendo davvero in Patagonia

Il ritorno del puma in Patagonia sta cambiando le cose per i pinguini di Magellano. Questi uccelli, ormai esposti a un nuovo predatore, si trovano a dover affrontare una minaccia inattesa. La presenza del felino, che era scomparso da queste zone, ha messo in allarme gli studiosi e gli abitanti locali. La situazione si fa più difficile per i pinguini, che ora devono trovare nuovi modi per sopravvivere.

Il ritorno del puma in Patagonia ha esposto i pinguini di Magellano a un predatore da cui non riescono a difendersi. Un nuovo studio ha tentato di valutare l'impatto di questa interazione inedita sulla conservazione e il futuro della specie.🔗 Leggi su Fanpage.it

