La conduttrice settantacinquenne ha annunciato di avere un tumore al pancreas considerato inoperabile. Ha raccontato di aver vissuto un lungo periodo di isolamento, chiusa nella sua stanza, convinta di avere pochi mesi di vita. Dopo la diagnosi, ha dichiarato di non credere nei miracoli, ma di guardare con attenzione al futuro.

Scioccata dalla diagnosi, la conduttrice per mesi ha «vissuto un lungo letargo a occhi aperti. Mi sono bloccata: le gambe, i pensieri, i desideri. Stavo nascosta nella mia stanza, era come non ci fossi già più (.) Pensavo che avrei avuto pochi mesi davanti, all'inizio ne ero quasi certa. Per questo, d'istinto, mi focalizzavo su cose pratiche tipo organizzare il funerale, le musiche.». Poi qualcosa è cambiato. Enrica ha sentito il bisogno di non nascondersi più - «mi sembrava di stare in una bugia» - e ha condiviso su Instagram la famosa foto in carrozzina. Dopo quel post, la conduttrice, via social, è stata travolta da un'ondata d'affetto: «Mai avrei immaginato quanto mi avrebbe aiutato leggere migliaia di messaggi così pieni di amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enrica Bonaccorti: «Il mio tumore al pancreas è inoperabile. Non credo nei miracoli, ma nel futuro»

