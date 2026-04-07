Che Dio perdona a tutti | Pif incontra il pubblico presso il cinema Andromeda

Al cinema Andromeda di Brindisi, il regista e attore Pif sarà presente per incontrare il pubblico durante la proiezione del suo nuovo film, intitolato

BRINDISI: Un ospite speciale arriva al Cinema Andromeda di Brindisi: il protagonista e regista Pif sarà presente in sala per incontrare il pubblico e salutare gli spettatori in occasione della proiezione del suo nuovo film "Che Dio perdona a tutti”. Un momento speciale per vivere il cinema da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Pif a Bari per dibattere col pubblico di "...che Dio perdona a tutti", il suo nuovo film da regista e protagonistaVenerdì 10 aprile, Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, interverrà al Multicinema Galleria di Bari al termine della proiezione delle 21, per...

Dal 2 aprile nei cinema il nuovo film di Pif: Che Dio perdona tutti, con Giusy Buscemi. La trama e la video-intervista su Amica.it(askanews) – Si può effettivamente rispettare alla lettera tutto quello che c’è scritto nella Bibbia, almeno per farsi perdonare una grande bugia?...

Temi più discussi: …Che Dio perdona a tutti, Pif si confronta con l’amore e la ricerca della fede; Arriva al cinema (e torna in libreria) …Che Dio perdona a tutti di Pif; … Che Dio perdona a tutti, storie di cannoli, arancini e miracoli; ...che Dio perdona a tutti, il cast del film di Pif.

che Dio perdona a tutti, recensione del film di Pif tra amore, dolci e paradossi del VangeloDa un caso editoriale da oltre 200.000 copie vendute, … che Dio perdona a tutti è ora un film in sala dal 2 aprile con PiperFilm. Pierfrancesco Diliberto ... ciakmagazine.it

…Che Dio perdona a tutti, recensione dell’ultimo film di Pif…Che Dio perdona tutti, la nuova commedia di Pif: leggi la recensione del film, tra dolci, amore e spiritualità, dal 2 aprile al cinema. cinefilos.it

Bari, Pif al Multicinema Galleria presenta «...Che Dio perdona a tutti» e incontra il pubblico il 10 aprile - News x.com

...che Dio perdona a tutti di Pif Il film presenta in modo ironico un tema che troppo spesso diamo per scontato e sul quale, invece, dovremmo riflettere con maggiore attenzione: il rapporto con la fede e il modo in cui la viviamo nel quotidiano. Ci definiamo cattoli - facebook.com facebook