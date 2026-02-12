Marito violento picchia la moglie anche in gravidanza

Un uomo di 48 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri a Pomezia dopo aver picchiato la moglie, anche mentre era in gravidanza. Le forze dell’ordine sono intervenute quando sono state chiamate da alcuni vicini che avevano sentito le urla. La donna ha riportato ferite e contusioni e ora si trova sotto protezione. L’uomo, accusato di violenza domestica, è stato portato in caserma e ora rischia una denuncia.

I carabinieri hanno arrestato a Pomezia un uomo di 48 anni. Le indagini dopo la coraggiosa denuncia sporta dalla moglie Picchiava la moglie, anche mentre era in gravidanza, e poi ingiurie, offese, minacce. Un uomo d 48 anni, di origini marocchine, è stato arrestato di carabinieri a Pomezia. I militari della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 48enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, aggravati dalla reiterazione delle condotte. L'operazione nasce dalla coraggiosa denuncia sporta dalla moglie, una connazionale di 45 anni, che ha permesso ai carabinieri di ricostruire un drammatico quadro di violenze.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Marito Violento

Un episodio di gelosia ha portato a una lite violenta tra coniugi, culminata in aggressioni fisiche.

Un uomo di Viterbo è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti, violenza sessuale e aggressioni nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli minori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Maltratta la Moglie Incinta, Ne Pagherà le Conseguenze

Ultime notizie su Marito Violento

Argomenti discussi: Picchia la compagna incinta al nono mese e la minaccia con un coltello: trentenne arrestato; Picchia moglie e figlio Vi brucio pure casa: 60enne devasta l'appartamento di Roma e lancia oggetti; Violenza domestica nei confronti dei figli e della moglie: 35enne arrestato; Costringe la fidanzata a lasciare il lavoro, la picchia e la sequestra: la famiglia denuncia la scomparsa.

Lite per gelosia, picchia la moglie. Marito violento finisce in carcereUna scenata di gelosia esacerbata da qualche bicchiere di troppo, le parole forti e infine le botte. Tante botte. È la cronaca dell’ennesimo episodio di violenza in famiglia, conclusosi stavolta con l ... ilrestodelcarlino.it

Il marito la picchia, donna costretta a dormire coi figli sulle panchine di Torino in pieno invernoSecondo quanto emerso nelle indagini la donna e i figli erano spesso costretti a fuggire di notte da casa, spesso con abiti inadatti al freddo o addirittura ... fanpage.it

Ha spinto giù la moglie dal balcone da una altezza di oltre 3 metri provocandole gravi lesioni. I carabinieri di Taormina hanno arrestato il marito violento per tentato femminicidio - facebook.com facebook

Notti al gelo sulle panche per sfuggire al marito violento, l’incubo di una madre e dei suoi figli x.com