Nel fine settimana del 11 e 12 aprile, in più di 150 città italiane si svolge la campagna NONSCUOTERLO! promossa da Terre. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza di riconoscere e prevenire la sindrome del bambino scosso, che causa la morte di circa un bambino su quattro vittime di abusi. L’obiettivo è informare i genitori e chiunque si prenda cura dei piccoli sui rischi legati a scossoni improvvisi.

Oltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione. L’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome), per accendere i riflettori su un trauma cerebrale che, in un caso su quattro, può portare al coma o alla morte del bambino e negli altri casi cecità, tetraplegia, disturbi dell’apprendimento e del coordinamento motorio. Promosse da Terre des Hommes e SIMEUP (Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica), le Giornate rappresentano l’evento centrale della campagna NONSCUOTERLO!, nata nel 2017 per informare e sensibilizzare sulla Shaken Baby Syndrome: una condizione grave che può derivare dallo scuotimento violento di un neonato, spesso in risposta a un pianto inconsolabile. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sindrome del bambino scosso, fatale in un caso su quattro. Infopoint in 150 città

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