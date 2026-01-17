Braccio attorno al collo per rubargli la collanina | 17enne aggredito in centro arrestato di nuovo un 21enne

Un episodio di violenza si è verificato nel centro cittadino, coinvolgendo un ragazzo di 17 anni aggredito da un 21enne. L’uomo, che aveva già subito un arresto, è stato nuovamente fermato dopo aver tentato di sottrargli una collanina d’oro con un gesto violento. L’aggressione, avvenuta nel pomeriggio, evidenzia le problematiche di sicurezza nel cuore della città.

Preso alle spalle in piazza Vittoria, con un braccio stretto attorno al collo per strappargli la collanina d’oro. Decisivo l’intervento dei militari dell’Esercito, poi l’arresto da parte della polizia Un’aggressione improvvisa, nel cuore della città e in pieno pomeriggio. Un ragazzino di 17 anni preso alle spalle, un braccio stretto al collo e il tentativo di strappargli la collanina d’oro. È successo in piazza Vittoria, zona Porta Torre, dove un 21enne è stato bloccato dai militari dell’Esercito Italiano e poi arrestato dalla polizia. Ripercorriamo i fatti. L’uomo, un 21enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per tentato furto aggravato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

