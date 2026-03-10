In via Teodolinda con due taglierini in tasca | denunciato il 21enne arrestato poche settimane fa per rapina

Ieri pomeriggio a Como, un giovane di 21 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato. L'uomo, di nazionalità guinea e senza fissa dimora, è stato trovato in via Teodolinda con due taglierini in tasca. Il 21enne, già arrestato alcune settimane fa per rapina, ora si trova sotto accusa per possesso illegale di armi e invasione di terreni o edifici.

Como, 10 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà, un 21enne della Guinea – irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora – per possesso illegale di armi e per invasione di terreni o edifici. I fatti. Verso le 16 di ieri, una volante impegnata nel quotidiano e puntuale impegno di controllo del territorio, transitando in via Regina Teodolida, ha notato la presenza del 21enne, già noto alle Forze dell'Ordine, che stava stazionando in un terreno privato recintato all'interno nel quale aveva allestito un giaciglio di fortuna. Gli agenti lo avevano già arrestato a fine dello scorso mese di febbraio, per tentata rapina e lesioni personali a personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

