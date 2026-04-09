Lanciano petardi nel bosco a Valfurva e provocano un incendio | denunciati 4 giovani turisti inglesi

Quattro giovani turisti inglesi sono stati denunciati a Sondrio per aver causato un incendio boschivo colposo. Durante un soggiorno a Valfurva, hanno lanciato petardi nel bosco, provocando un incendio che ha interessato più di dieci ettari di vegetazione. L’intervento di squadre antincendio ha dovuto intervenire per spegnere le fiamme, che hanno danneggiato il territorio. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità.

Quattro giovani turisti inglesi sono stati denunciati a Sondrio per incendio boschivo colposo. Lanciando petardi, hanno causato il rogo che ha distrutto oltre 10 ettari di bosco a Valfurva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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A scatenare l'incendio boschivo alcuni petardi lanciati in una zona secca, i quattro giovani sono stati denunciati - facebook.com facebook