Funzionario del ministero pestato a sangue | 19enne arrestato a Perugia per tentato omicidio

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Perugia per aver tentato di uccidere un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo averlo aggredito con calci e pugni. Il suo complice, già in carcere a Roma, era coinvolto nello stesso episodio avvenuto il 10 gennaio scorso. Sabato 14 febbraio, gli agenti della squadra mobile della questura di Roma hanno individuato e fermato il secondo sospettato, chiudendo così il cerchio su tutta la vicenda. La vittima, un uomo di 57 anni, era stata aggredita in strada mentre si recava al lavoro.

Uno era già in carcere a Roma l'altro è stato scovato a Perugia. Gli agenti della squadra mobile della questura di Roma sabato 14 febbraio hanno chiuso il cerchio sul branco che lo scorso 10 gennaio aveva pestato brutalmente un funzionario 57enne del ministero delle Imprese e del Made in Italy alla stazione Termini. Gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due tunisini di 19 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. no è stato rintracciato a Perugia in collaborazione con gli investigatori umbri, la polizia ferroviaria e il commissariato Viminale, mentre all'altro è stata notificata la misura in carcere a Regina Coeli dove era detenuto per un altro reato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un funzionario del ministero è stato picchiato a Termini, e sei persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini.

