Uomo accoltellato a Torino in via Scarlatti arrestato 24enne | debito di droga sfocia nel sangue

Un uomo è stato accoltellato questa mattina in via Scarlatti, a Torino. La polizia ha arrestato un 24enne marocchino, sospettato di aver aggredito con un coltello una persona per un debito di droga. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l’arrestato ora è in cella con l’accusa di rapina aggravata.

È di un arresto per rapina aggravata il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino. Un cittadino marocchino di 24 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, in seguito a un’aggressione avvenuta per motivi legati a un debito di droga. Le indagini e l’identificazione del responsabile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata coordinata dalla locale Procura della Repubblica e ha visto impegnati gli investigatori della Squadra Mobile. Gli agenti sono riusciti a identificare il presunto autore della rapina grazie a una serie di riscontri, tra cui l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo dell’aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Uomo accoltellato a Torino in via Scarlatti, arrestato 24enne: debito di droga sfocia nel sangue

