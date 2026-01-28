Un uomo è stato accoltellato questa mattina in via Scarlatti, a Torino. La polizia ha arrestato un 24enne marocchino, sospettato di aver aggredito con un coltello una persona per un debito di droga. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l’arrestato ora è in cella con l’accusa di rapina aggravata.

È di un arresto per rapina aggravata il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino. Un cittadino marocchino di 24 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del capoluogo piemontese, in seguito a un’aggressione avvenuta per motivi legati a un debito di droga. Le indagini e l’identificazione del responsabile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata coordinata dalla locale Procura della Repubblica e ha visto impegnati gli investigatori della Squadra Mobile. Gli agenti sono riusciti a identificare il presunto autore della rapina grazie a una serie di riscontri, tra cui l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del luogo dell’aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uomo accoltellato a Torino in via Scarlatti, arrestato 24enne: debito di droga sfocia nel sangue

Approfondimenti su Torino Via Scarlatti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Torino Via Scarlatti

Argomenti discussi: Mille sinti per l’addio ad Adamo Massa, ma niente funerale pubblico; Ferito con 12 coltellate a San Salvario: tre arresti, ma è mistero su una ragazza con parrucca blu; Il funerale di Adamo Massa presidiato dalle forze dell’ordine a Nichelino: più di 1.000 persone omaggiano il rapinatore ucciso; Ladro ucciso in villa, tra i complici anche il figlio: è lo stesso delle coltellate al semaforo a Nichelino.

Uomo accoltellato a Torino in via Scarlatti, arrestato 24enne: debito di droga sfocia nel sangueUn 24enne marocchino è stato arrestato a Torino per rapina aggravata: ha aggredito con un coltello la vittima per un debito di droga. virgilio.it

Aveva rapinato una banca di Torino a volto scoperto e armato di coltello: arrestatoTORINO – Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato perché gravemente indiziato della rapina aggravata commessa il 28 novembre scorso, in danno della filiale della Cassa di Risparmio di Asti, ... quotidianopiemontese.it

+++ Lite per questioni sentimentali degenera, uomo accoltellato nel centro storico di Crotone: un arresto https://gazzettadelsud.it/p=2162150 - facebook.com facebook