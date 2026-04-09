Sabato 11 aprile alle 15, Virtus Entella e Venezia si sfideranno nella 34a giornata di Serie B. La squadra ospite cerca di mantenere la posizione in classifica, mentre quella di casa punta a ottenere punti utili per la corsa salvezza. Le formazioni e le quote sono state comunicate, mentre i pronostici sono ancora in fase di discussione tra gli addetti ai lavori.

Il Venezia fa visita alla Virtus Entella per la 34a giornata di Serie B, con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica. La capolista é imbattuta da nove turni e ha perso solamente una delle ultime 22 partite del campionato cadetto. Gli arancioneroverdi arrivano dalla vittoria per 3-1 con la Juve Stabia, ma in trasferta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Entella-Venezia (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Cagliari-Cremonese (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCagliari e Cremonese sono separati solo da tre punti in classifica, sono entrambe in lotta per non retrocedere.

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