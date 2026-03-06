Vedono cadere banconote dal camion della frutta nessuno lo ferma | scoppia il caos per strada nel Leccese

Questa mattina lungo la circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce, si sono verificati momenti di confusione quando numerose banconote sono cadute da un camion della frutta. Diversi automobilisti hanno rallentato o fermato le auto per raccogliere il denaro, mentre altri non si sono fermati, lasciando che le banconote si spargessero sull’asfalto. La scena ha creato scompiglio tra chi transitava sulla strada.

Sorpresa questa mattina lungo la circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce, dove diversi automobilisti si sono trovati davanti a numerose banconote sparse sull'asfalto. Si trattava soprattutto di tagli da cinque euro, finiti sulla carreggiata dopo essere caduti da un camion adibito alla vendita di frutta e verdura. Il conducente del mezzo, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe accorto di nulla e ha proseguito la marcia senza fermarsi. Nel frattempo, la scena ha attirato l'attenzione degli automobilisti di passaggio: in molti hanno accostato per raccogliere il denaro, provocando rallentamenti e una lunga coda lungo la strada.