Frana il colle Ardizio | la Statale invasa da fango e detriti Traffico bloccato

Una frana si è verificata questa mattina sul colle Ardizio, lungo la statale 16 vicino a Sottomonte. Il terreno si è improvvisamente staccato, riversando fango e detriti sulla carreggiata. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico, creando disagi e code lungo la zona. I mezzi di soccorso sono sul posto per mettere in sicurezza l’area, ma per ora non si conoscono ancora i tempi di riapertura. Nessun ferito, ma si temono ulteriori problemi se le condizioni meteo peggiorano.

PESARO Torna l'incubo frane sul colle Ardizio e sulla statale 16 all' altezza di Sottomonte. A causa di un cedimento improvviso con il terreno scivolato sulla sede stradale dalla tarda serata di sabato la strada di collegamento tra Pesaro-Fano all'ingresso sud della città è stata chiusa in via precauzionale in entrambe le direzioni. L'allarme è scattato intorno alle 22 e sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco di Pesaro insieme alla polizia locale. Allertati anche i tecnici dell'Anas e delle ferrovie tra l'altro al termine di un sabato già abbastanza convulso per il trasporto ferroviario dopo il sabotaggio notturno all'altezza dell'ingresso nord della stazione.

