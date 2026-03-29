Piacenza ha vinto la partita di spareggio contro Modena al PalaPanini, qualificandosi per le semifinali dello scudetto di volley maschile. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra ospite. Tra i giocatori presenti in campo, è tornato in squadra anche Galassi. Durante la partita si sono festeggiati i risultati di Bovolenta e Porro.

Piacenza si è qualificata alle semifinali scudetto di volley maschile, riuscendo a sconfiggere Modena nella bella di spareggio andata in scena al PalaPanini. I Lupi hanno espugnato la tana dei Canarini per 3-1 (25-18; 21-25; 25-20; 25-20) e hanno così chiuso per 3-2 la serie di playoff che ha animato l’ultimo mese, un derby rivelatosi decisamente rovente e appassionante, sciolto in un incontro al cardiopalma che ha visto sovvertire il fattore. La quinta forza della regular season ha avuto la meglio sulla quarta classificata della Superlega e si è così garantita la possibilità di continuare a lottare per il tricolore: all’orizzonte il testa a testa durissimo con Perugia, Campione d’Europa e del mondo che punta a ricucirsi lo scudetto sul petto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Piacenza espugna Modena e guadagna la semifinale scudetto, Galassi è tornato! Festa per Bovolenta e Porro

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