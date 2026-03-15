Superlega Perugia batte Monza e si porta 2-0 nella serie dei quarti di finale

Perugia ha vinto la seconda partita dei quarti di finale playoff di Superlega contro Monza, portandosi sul 2-0 nella serie. La gara si è svolta il 15 marzo 2026 a Monza, con la squadra ospite che ha ottenuto la vittoria. La partita si è conclusa con il risultato che favorisce Perugia, consolidando il suo vantaggio nella serie.

Monza, 15 marzo 2026 – Perugia vince gara 2 dei quarti di finale playoff di Superlega battendo la Vero Volley Monza e portandosi 2-0 nella serie. Una partita in cui Monza parte forte, sostenuta dal suo pubblico: i padroni di casa vincono il primo set. Ma i Block Devils rilanciano e vincono il secondo set. Da lì in poi è battaglia molto equilibrata e appassionante. Perugia ci mette il cuore e vince. Non sono bastati per i brianzoli i 27 punti messi da Diego Frascio. Emozionante il tie break, con gli umbri che vincono ed esultano. Il tabellino Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia 2-3 (25-22, 23-25, 25-21, 19-25, 11-15) VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 3, Velichkov 17, Mosca 5, Frascio 27, Rohrs 14, Beretta 10, Pisoni (L), Mapelli 1, Scanferla (L), Larizza 1, Alimenti 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Superlega, Perugia batte Monza e si porta 2-0 nella serie dei quarti di finale Articoli correlati Superlega, Perugia rimonta Monza e si prende gara-1 dei quartiSir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 3-1 (21-25, 25-20, 25-16, 25-17) Esordio con qualche brivido in gara 1 dei quarti playoff scudetto per... Playoff Scudetto di Superlega: si parte con Perugia-Monza, poi tutti i Quarti di FinaleIn vista dei Quarti di Finale della SuperLega Credem Banca, la stagione entra nel suo momento di massima intensità: le otto squadre qualificate dalla... Tutti gli aggiornamenti su Superlega Perugia batte Monza e si... Temi più discussi: Play Off: Perugia batte Monza in Gara 1 dei Quarti; Monza, prova da big: sfida Perugia per pareggiare la serie Play Off; Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia in Diretta Streaming | DAZN IT; La Sir Susa Scai Perugia si aggiudica gara 1: 3-1 contro Monza. Superlega, Perugia batte Monza e si porta 2-0 nella serie dei quarti di finaleEmozionante ed equilibrata sfida, che si decide al tie break. Non sono bastati per i brianzoli i 27 punti messi da Diego Frascio ... lanazione.it Superlega, la Sir Perugia vince a Monza al tiè-breakChe battaglia all’Opiquad Arena! Una maratona di oltre due ore di gioco ha infiammato Gara 2 della serie dei Quarti Play Off tra la Sir Susa Scai Perugia e la Vero Volley Monza. I padroni di casa part ... assisisport.it VittoriaaaaaaI!! Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia 2-3 (25-22, 23-25, 25-21, 19-25, 11-15) #BlockDevils #superlega x.com After Hours, la SuperLega di notte – 21ª puntata Nuova notte di pallavolo con Andrea Zorzi e Andrea Brogioni per raccontare il momento decisivo della stagione di SuperLega. Appuntamento questa sera alle 21.30. Analisi giornalistica, protagonisti del ca facebook