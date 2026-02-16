Sant’Anna nuova guida alla Direzione Medica | arriva Valentina Villa dall’Istituto dei Tumori di Milano

Valentina Villa ha iniziato oggi a lavorare come nuova direttrice della Direzione Medica dell’ospedale Sant’Anna, dopo aver vinto il concorso indetto da Asst Lariana. Proveniente dall’Istituto dei Tumori di Milano, si occuperà di coordinare le attività cliniche e gestire il personale medico, portando con sé una lunga esperienza nel settore oncologico.

Ha preso servizio quest’oggi all’ospedale Sant’Anna la dottoressa Valentina Villa che a seguito del concorso bandito da Asst Lariana svolgerà il ruolo di direttore della Direzione Medica di Presidio. Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, esperta di management sanitario, programmazione sanitaria, risk management, sistemi per la gestione della qualità, valutazione dei processi, analisi e misurazione di indicatori, la dottoressa Villa, trentanove anni, arriva dall’Istituto dei Tumori di Milano dove era direttore medico di presidio facente funzioni e dove lavorava dal 2022. Da ottobre 2019 ad aprile 2022 ha lavorato nell’unità di Qualità e Risk Management della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; da maggio 2017 ad ottobre 2019 ha lavorato nell’unità di Accreditamento e Controllo sanitario di Ats Insubria; da luglio 2016 a maggio 2017 è stato vicedirettore sanitario nella Direzione sanitaria dell’IRCSS Policlinico San Donato; durante gli studi di specializzazione ha svolto anche il ruolo di medico di Continuità Assistenziale come referente della sede di Lomazzo e Locate Varesino.🔗 Leggi su Quicomo.it

