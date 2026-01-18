Decaro visita a sorpresa il Pronto soccorso del Perrino | Ci concentreremo sulla carenza di specialisti

Questa mattina, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia hanno effettuato un sopralluogo a sorpresa al pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. L’obiettivo dell’ispezione è stato valutare la situazione e affrontare in particolare la questione della carenza di specialisti, con l’intento di migliorare l’assistenza sanitaria nella struttura.

Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia hanno effettuato un sopralluogo al pronto soccorso dell'ospedale "Perrino" di Brindisi, incontrando pazienti e operatori sanitari. Presente anche il direttore generale.

Un'inaspettata visita al Pronto Soccorso rivela un ambiente insolito, con poche persone e tempi di attesa ridotti. Potrebbe trattarsi di un effetto temporaneo legato alle festività imminenti, che spinge i pazienti a posticipare le visite o a cercare alternative. Un quadro che suscita curiosità e riflessioni sul comportamento della popolazione in questo periodo.

