Cambia il pronto soccorso Il servizio accoglienza passa in mano privata La replica della Asl

Arezzo, 12 febbraio 2026 – La Asl Toscana sud est ha deciso di affidare la gestione del servizio di accoglienza del Pronto soccorso del San Donato a un’azienda privata. La scelta ha scatenato subito dure proteste da parte dei sindacati, che temono un peggioramento dei servizi e meno attenzione ai pazienti. La Asl difende la decisione, sostenendo che si tratta di un passo per migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa. Intanto, i lavoratori si preparano a mobilitarsi, mentre la questione divide opinioni

Arezzo, 12 febbraio 2026 – La riorganizzazione del Pronto soccorso del San Donato apre un acceso confronto tra sindacati e Asl Toscana sud est. Al centro della polemica c’è l’avviso pubblico per l’affidamento a soggetti esterni delle attività di accoglienza e dei codici minori. La Fp Cgil denuncia una privatizzazione di segmenti fondamentali dell’ emergenza-urgenza senza alcun confronto preventivo. «Il 9 febbraio – ricorda Roberto Carletti, Coordinatore di area vasta Fp Cgil sanità pubblica – l’Asl Tse ha pubblicato un avviso per affidare a terzi il servizio di accoglienza e la gestione dei codici minori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cambia il pronto soccorso. “Il servizio accoglienza passa in mano privata”. La replica della Asl Approfondimenti su San Donato Pronto soccorso di Arezzo, la Asl replica: “Nessuna privatizzazione, coinvolto il volontariato” Questa mattina la Asl Toscana Sud Est ha chiarito che il Pronto soccorso di Arezzo non sta passando alla gestione privata. Pronto Soccorso San Donato di Arezzo: l’Asl Toscana sud est prepara un piano per migliorare il servizio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Donato Argomenti discussi: Cgil: Il pronto soccorso cambia. In peggio; Indennità di pronto soccorso, confronto fermo in Emilia-Romagna; Oh Arezzo, ma che fate? Al pronto soccorso si cambia… e si va peggio!; Pronto Soccorso di Tempio: a mezzo servizio, chiuso, riaperto. Tutto in una notte - L'Unione Sarda.it. Cgil: Il pronto soccorso cambia. In peggioArezzo, 11 febbraio 2026 – Allarme della Fp Cgil: si annunciano profondi cambiamenti al pronto soccorso. Non per migliorare ma per peggiorare la giù gravissima situazione. Il 9 febbraio – ricorda Rob ... lanazione.it Vico Equense, sanità. Fiaccole in marcia: riaprite il pronto soccorsoDa oltre un anno ogni domenica si danno appuntamento dinanzi all’ospedale «De Luca e Rossano» per protestare. Il loro sit-in è sempre stato finalizzato al ... ilmattino.it Un nuovo pezzo di Torino è pronto a cambiare pelle (con un occhio alla natura): ecco dove sta per accadere qualcosa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.