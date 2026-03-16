Un incidente tra due camion si è verificato questa mattina in una galleria autostradale, causando un grave incidente e coinvolgendo diverse persone. La scena ha provocato un blocco totale del traffico, che ha generato code lunghissime e rallentamenti in tutta la zona. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, lavorando per estrarre le persone coinvolte e gestire la situazione di emergenza.

Una mattinata di paura e caos ha attraversato le principali arterie italiane, dove l’ennesima tragedia sulle autostrade ha lasciato un bilancio drammatico: un morto e diverse persone coinvolte, con la circolazione paralizzata e soccorsi impegnati in un intervento complesso e delicato. Ancora una volta, a essere teatro del dramma sono state le gallerie, punti critici della rete stradale italiana, dove ogni incidente assume dimensioni particolarmente gravi e richiede manovre di emergenza complesse. L’Italia si confronta così con una realtà in cui la sicurezza dei tratti confinati resta una sfida continua, e dove la rapidità dei soccorsi diventa spesso decisiva per limitare le conseguenze dei sinistri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Schianto tra camion in galleria, traffico in tilt e chilometri di code

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