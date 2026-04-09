Durante un intervento alla Camera dedicato all’attività del governo, il presidente del Consiglio ha commentato la recente sconfitta al referendum, affermando che questa dovrebbe essere sfruttata in modo positivo. Ha inoltre lanciato uno slogan che recita: “Un sì ti conferma, ma un no ti riaccende”, sottolineando il valore di un risultato referendario come stimolo a ripensare e rinnovare le proprie posizioni.

Per Giorgia Meloni, intervenuta in Aula alla Camera per una informativa sull’azione di governo, la sconfitta referendaria va usata “in positivo “. “Vogliamo continuare a costruire questa Italia con abnegazione, determinazione, e con umiltà, perché il voto del referendum contiene anche un segnale che non intendiamo ignorare, ma piuttosto utilizzare in positivo”, ha detto alla fine del suo intervento in Aula”. “Perché, colleghi – ha continuato a mo’ di slogan “filosofico” – un ‘sì’ ti conferma, ma un ‘no’ ti riaccende “. “Ti impone di fermarti a riflettere, di rimettere tutto in discussione – ha concluso – E alla fine di quella riflessione, se sei una persona abituata a guadagnarsi le cose sul campo, capisci una cosa semplice e potentissima: che il rifiuto non è la fine di un percorso, ma l’inizio di una nuova spinta “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per Meloni la sconfitta al referendum “va utilizzata in positivo”. E lancia lo slogan “filosofico”: “Un sì ti conferma, ma un no ti riaccende”

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Meloni si sposta al Senato per l'informativa sul governo: 'Alla Camera solo insulti e demagogia, qui conto in un dibattito' #ANSA x.com