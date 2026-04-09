Il premier ha annunciato che si proseguirà con le iniziative intraprese, sottolineando che un risultato favorevole al referendum rafforzerà le scelte già adottate, mentre un esito negativo potrebbe riaccendere le discussioni. Ha aggiunto che l’obiettivo è continuare a lavorare con impegno e determinazione, riconoscendo il valore del voto come segnale da considerare e integrare nel percorso politico.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Vogliamo continuare a costruire questa Italia con abnegazione, determinazione, e con umiltà, perché il voto del referendum contiene anche un segnale che non intendiamo ignorare, ma piuttosto utilizzare in positivo. Perché, colleghi, un “sì” ti conferma, ma un “no” ti riaccende. Ti impone di fermarti a riflettere, di rimettere tutto in discussione. E alla fine di quella riflessione, se sei una persona abituata a guadagnarsi le cose sul campo, capisci una cosa semplice e potentissima: che il rifiuto non è la fine di un percorso, ma l'inizio di una nuova spinta". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per l'informativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni sul referendum: Andiamo avanti perché un Sì ti conferma ma un No ti riaccende

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