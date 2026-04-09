Per grandi e piccini si apre Viaggio nell' Universo | tre appuntamenti tra scienza e osservazione stellare

A partire da sabato 11 aprile, a Sogliano al Rubicone, si terrà il ciclo di incontri intitolato

A Sogliano al Rubicone, a partire da sabato 11 aprile, l’Associazione Astrofili Soglianesi “Vega”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Agostino Venanzio Reali”, presenta “Viaggio nell’Universo”: un ciclo di tre lezioni di astronomia pensato per ragazzi e per tutti gli appassionati della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Un viaggio nell'universo del Barocco tra arte e scienza, in città il focus sulla figura di Galileo GalileiCosa provarono gli uomini del Seicento quando, per la prima volta, videro la Luna non più come una sfera perfetta, ma come un mondo fatto di valli e...

Da Salerno fino in Cilento: il Carnevale travolge grandi e piccini, gli appuntamentiIl Carnevale di avvicina e tanti bambini sono già pronti a indossare i loro costumi e a lanciare i coriandoli nelle feste a tema.

Temi più discussi: Un Prato di libri. Quanti viaggi nel weekend; Pasqua a Santa Maria Maggiore: cibo e divertimento per tutti; A casa di Mrs. Rose Bear 2.0, la dolcissima mostra per grandi e piccini a Modena; Parco di Pinocchio a Collodi: cosa vedere, attrazioni e novità 2026.

La magia di Semino Birichino, un insegnamento per grandi e picciniNel vasto panorama della letteratura per l'infanzia, ci sono opere che riescono a toccare corde profonde, non solo nei cuori dei bambini, ma anche in quelli degli adulti. Semino Birichino di Tamara ... huffingtonpost.it

Buon viaggio Volver! fa riflettere grandi e piccini(Pavia) Cala il sipario oggi sulla rassegna teatrale Piccoli argini che la Compagnia In scena veritas organizza con l’intenzione di avvicinare al teatro i più piccoli. Alle 16 al Mastroianni di ... ilgiorno.it

Andrea Vento World. . È terminato anche il viaggio di gruppo Pasqua A New York 2026. Ascoltate le testimonianze dei partecipanti Grazie di cuore per sceglierci, non vi deluderemo mai ! Scopri i prossimi viaggi di gruppo intorno al mondo sul sito www. - facebook.com facebook

C’è una nave che attraversa il tempo prima ancora dei mari. E un viaggio che trasforma chi lo compie. "Vespucci - Il viaggio più lungo" , il 17 e il 24 aprile in prima serata su Rai3 e RaiPlay. x.com